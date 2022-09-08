Предприниматель из Казанского района открыл цех по переработке древесины

| Фото: Фонда микрофинансирования Тюменской области | Фото: Фонда микрофинансирования Тюменской области

300 кубов древесины переработал индивидуальный предприниматель из Казанского района Тюменской области в 2022 году, до конца года планирует переработать еще около 200 кубов. В 2021 году объем составил 400 кубометров.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал предприниматель Виктор Зуев.

"Два года назад принял решение организовать собственную пилораму и заняться переработкой леса. В связи с пандемией планы пришлось отложить на неопределенное время. К реализации своего проекта вернулся в начале 2021 года. Приобрел в собственность здание, оформил земельный участок, купил ленточную пилораму в Новосибирске и начал работать", - добавил он.

Для предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки Виктор Зуев обратился в Фонд микрофинансирования Тюменской области, где ему оказали поддержку и выдали микрозайм в один миллион рублей на приобретение строительных материалов для ремонта помещения.

"За год удалось найти свою нишу в отрасли. Занимаемся выпуском различной продукции в области лесозаготовок: бревна, доски, опил, штакетник. Заготавливаем только березу и сосну", - отметил он.

Продукция пользуется спросом у жителей Казанского и Бердюжского районов.

"Сейчас люди стали меньше строить, поэтому объемы не такие высокие, как хотелось бы. Надеюсь, что ситуация стабилизируется", - поделился Виктор.

В планах у него в 2023 году приобрести новое оборудование для изготовления вагонки, линию для производства дров и увеличить объемы выпускаемой продукции.

"Для этого необходимо будет создать десять рабочих мест. Пока с кадрами сложности, большая текучка. Работа с деревом тяжелая, не каждый выдерживает", - отметил он.

| Фото: Фонда микрофинансирования Тюменской области | Фото: Фонда микрофинансирования Тюменской области

Ирина Шемякина