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Производство стройматериалов, придорожный сервис и торговый центр планируют реализовать в Уватском районе

Экономика, 19:08 11 сентября 2022

t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Производство стройматериалов, придорожный сервис и торговый центр получили экспертную поддержку рабочей группы по улучшению инвестклимата Уватского района. Проекты представлены местными предпринимателями, сообщил в Telegram-канале глава районной администрации Вячеслав Елизаров.

"Рассмотрели три инвестиционных проекта: строительство торгового комплекса и кулинарии в Увате, производство термопанелей, каменных обоев и клинкерного кирпича в Ивановке и строительство придорожного сервиса с рыболовным магазином в Демьянском", - рассказал глава Уватского района.

По его словам, на заседании эксперты наметили варианты решений по обозначенным предпринимателями проблемам - потребность в земельном участке, финансировании и содействие при подключении электроэнергии.

Все три бизнеса признаны перспективными и будут включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области для последующего их сопровождения администрацией района.

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# инвестиционные проекты , Уватский район

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