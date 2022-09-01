Производство стройматериалов, придорожный сервис и торговый центр планируют реализовать в Уватском районе

| Фото: t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Производство стройматериалов, придорожный сервис и торговый центр получили экспертную поддержку рабочей группы по улучшению инвестклимата Уватского района. Проекты представлены местными предпринимателями, сообщил в Telegram-канале глава районной администрации Вячеслав Елизаров.

"Рассмотрели три инвестиционных проекта: строительство торгового комплекса и кулинарии в Увате, производство термопанелей, каменных обоев и клинкерного кирпича в Ивановке и строительство придорожного сервиса с рыболовным магазином в Демьянском", - рассказал глава Уватского района.

По его словам, на заседании эксперты наметили варианты решений по обозначенным предпринимателями проблемам - потребность в земельном участке, финансировании и содействие при подключении электроэнергии.

Все три бизнеса признаны перспективными и будут включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области для последующего их сопровождения администрацией района.