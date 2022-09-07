Партии свежей зелени, ягод и цветов из Армении получили предприниматели Тюменской области

| Фото: управления Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: управления Россельхознадзора по Тюменской области

Партии свежей зелени, ягод и цветов из Армении получили предприниматели Тюменской области. Продукцию проконтролировали специалисты в аэропорту Рощино, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Прямым авиарейсом в Тюмень доставлено более 21 тыс. срезов цветов и декоративной зелени, 130 кг клубники и 390 кг свежей зелени. По результатам досмотра продукция признана безопасной, что подтверждается актами карантинного и фитосанитарного контроля, уточнили в ведомстве.