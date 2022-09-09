Евгений Заболотный: главная задача Счетной палаты Тюмени – профилактика нарушений

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Сотрудники Счетной палаты Тюмени должны быть профессионалами в сфере земельных, имущественных отношений, а также многих других направлений. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный рассказал 9 сентября, поздравляя работников контрольного органа с 25-летием со дня его основания.

"Сегодня вы занимаетесь не столько выявлением нарушений, сколько профилактикой того, что происходит с муниципальным бюджетом, как он расходуется, насколько он ориентирован на результат, - отметил он. – Депутатов городской думы радует, что число грубых нарушений неуклонно снижается, а это тоже результат вашей работы".

В 1997 году Тюмень стала третьим в России муниципалитетом, создавшим собственную Счетную палату. Тогда в ее состав вошли 25 сотрудников, чьей задачей стало понять, насколько правильно расходуются средства городского бюджета и вовремя устранять выявленные ошибки и нарушения.

"Сегодня Счетная палата является механизмом, которому доверяют жители нашего города, - считает депутат Тюменской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук. – Создавая ее четверть века назад, мы ставили перед собой задачу дать людям уверенность в том, что средства налогоплательщиков расходуются правильно".

Напомним также, что руководителем Счетной Тюмени палаты 17 февраля 2022 года стал Владимир Казанцев, руководящий контрольным органом уже 13 лет. За его кандидатуру единогласно проголосовали Тюменской городской депутаты гордумы.

Николай Ступников