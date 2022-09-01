Тюменская делегация подарила спортинвентарь юным спортсменам из ЛНР

| Фото: Пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: Пресс-служба ТРО партии Единая Россия

46 мячей для футбола и волейбола передала тюменская делегация детям из Краснодонского района Луганской Народной Республики. В ее состав вошли депутат Госдумы Иван Квитка, председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Мы поддерживаем детский и юношеский спорт в своем регионе и будем поддерживать его здесь. Это помогает ребятам укреплять тело, развивать дисциплину, стремление к победе. Этим летом около 50 юных спортсменов из Краснодона и Краснодонского района побывали в Тюменской области, отдохнули, набрались опыта. Уверена, это начало новой доброй традиции", - рассказала Ольга Швецова.

Тюменские гости посетили товарищескую встречу между воспитанниками Молодогвардейской детско-юношеской спортивной школой № 2 и ребятами спортшколы № 3 п. Новосветловка. Добавим, на территории стадиона спортшколы № 2 на средства тюменских предпринимателей установили площадку для воркаута. Губернатор Тюменской области Александр Моор присутствовал на открытии, лично опробовал ее и показал ребятам несколько элементов на турнике.