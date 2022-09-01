Промышленный девелопмент и образование - наиболее перспективные ниши для бизнеса Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Промышленный девелопмент и образование - наиболее перспективные ниши для развития бизнеса в Тюменской области. Об этом рассказала на деловом ток-шоу "Диалоги о городе" генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"Это могут быть разные проекты. Если говорить предметно о перспективных направлениях бизнеса – это образовательные проекты, промышленный девелопмент. В них есть место и для развития сервисов, услуг", - подчеркнула руководитель АИР ТО.

По ее словам, в регионе и областной столице сформирован не только здоровый диалог между властью и бизнесом, но и есть хорошая инфраструктура, дороги, образование, медицина. Это те факторы, которые притягивают в регион людей, компании и инвестиции.

"Когда говоришь, что ты из Тюмени, у собеседников это вызывает уважение. Значит с тобой можно вести разговор о чем-то серьезном. Такая репутация есть у города далеко за пределами региона, это сильный образ", - пояснила Ольга Романец.

Отметим, медиапроект "Диалоги о городе" создан для обсуждения актуальных вопросов о культуре, особенностях нашего менталитета, бизнесе. На протяжении пяти сезонов героями выпусков становились лидеры мнений: известные тюменские бизнесмены, блогеры, представители креативной индустрии и представители власти. Посмотреть выпуски можно по ссылке.

Оксана Корнеенкова