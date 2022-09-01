Более 120 спортсменов выступят в первенстве Тюмени по рукопашному бою

| Фото: Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

Более 120 спортсменов Тюмени примут участие в первенстве по рукопашному бою 17 сентября. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель", сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

Рукопашный бой - вид спорта, соединяющий в себе лучшее из многих единоборств. Это полноконтактные поединки с использованием ударов руками и ногами, различных бросков, болевых и удушающих приемов. Состязания пройдут среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет.

Напомним, первенство пройдет по адресу: ул. Республики, 253 стр. 4. Поединки начнутся в 10 часов 30 минут.