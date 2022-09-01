Тюменцы завоевали золото и бронзу на Всероссийском турнире по плаванию

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские спортсмены Святослав Коваленко и Елизавета Корякина привезли золото и бронзу со Всероссийского турнира специальной олимпиады по плаванию "Победим вместе". Состязания проходят в Казани с 7 по 11 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Молодой пловец занял первое место в дисциплине брасс на дистанциях 25 и 100 метров. Оба спортсмена получили бронзу в эстафете 4х50 метров.

Турнир направлен на реабилитацию и адаптацию средствами физической культуры и привлечение к регулярным занятиям людей с синдромом Дауна. Соревнования проходят в России уже шестой раз. В столицу Татарстана прибыли 150 участников из 34 регионов страны, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Израиля, Италии.