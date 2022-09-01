Тюменцу, виновному в гибели 27 человек, суд назначил семь с половиной лет тюрьмы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь лет и шесть месяцев тюрьмы назначили 48-летнему тюменцу за сбыт поддельного алкоголя. Его продажа повлекла гибель 18 жителей Тюмени и девяти жителей Югры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимый вместе со своими знакомыми приобрел не менее 50 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, в составе которой был метиловый спирт. Поддельный алкоголь мужчина хранил для сбыта и поставлял своим подельникам для продажи в магазинах Тюмени и Кондинского района Югры. В результате употребления суррогата в январе 2022 года от острого отравления метиловым спиртом погибли 27 человек, семь получили легкий и тяжкий вред здоровью.

Тюменца признали виновным, назначили наказание в виде семи и лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.