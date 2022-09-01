В Тюменской области пенсионерам-северянам компенсируют проезд к отдыху на автомобиле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проезд к отдыху на личном автомобиле компенсировали 187 пенсионерам-северянам в Тюменской области в 2021 году. Средняя сумма выплат составила 11 тыс. рублей, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Тюменской области.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что в этом году пенсионеры севера региона уже могут подать документы на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха на собственной машине, совершенные с 24 августа 2022 года. Именно с этой даты в силу вступил документ, который расширил возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно.

По обновленным правилам максимальный предел затрат рассчитывается, исходя из средней стоимости плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха. Норматив расхода топлива установлен Министерством транспорта. Путь к месту отдыха должен быть кратчайшим.

Для получения компенсации пенсионеру следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в МФЦ. С заявлением предоставляется документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо его супруге. Также прикладываются чеки с заправки и справка РЖД о средней стоимости плацкарта до места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к месту отдыха положена неработающим получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, которые постоянно или временно проживают на Севере. Получить компенсацию можно раз в два года.