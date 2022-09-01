29 наград завоевали тюменцы в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы"

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

29 наград завоевала команда Тюменской области по итогам финала Х национального чемпионата "Молодые профессионалы". У сборной региона две золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей, а также 13 медальонов за профессионализм, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В финале X национального чемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет.

Компетенции были объединены в семь блоков: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Работу участников оценивали более 1,2 тыс. экспертов со всей страны.

Так, одним из золотых призеров национального финала чемпионата в Саранске стал представивший Тюменскую область Андрей Злыгостев. Молодой человек признан лучшим среди юниоров в компетенции "Сантехника и отопление".