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Пять лет тюрьмы грозит тюменцу за кражу металлических столбиков с сельского кладбища

Происшествия, 16:16 16 сентября 2022

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

До пяти лет тюрьмы грозит тюменцу 2003 года рождения за кражу 119 металлических столбиков с территории кладбища в селе Созоново Тюменского района. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным проверили близлежащие пункты приема металлолома. На одном из них, расположенном в 20 километрах от места происшествия, обнаружили часть столбиков. Показания работников пункта помогли установить таксиста, который привез металлические изделия. Водитель, в свою очередь, пояснил, что в течение пяти дней один из жителей села Созоново нанимал его. Происхождением металлических изделий он не интересовался.

Оперативники установили местонахождение и задержали по месту жительства ранее судимого за кражу молодого человека. Подозреваемый пояснил, что столбики, державшие сетку-рабицу, выполнявшую роль кладбищенского ограждения, он выкапывал через один в надежде, что никто не заметит пропажу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит лишение свободы на пять лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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# кража , полиция

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