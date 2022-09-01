Хозяйства Заводоуковского городского округа убрали более половины посевных площадей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Экватор уборочной страды преодолели хозяйства Заводоуковского городского округа. На сегодняшний день, сообщает глава муниципалитета Светлана Касенова, зерновые и технические культуры обмолочены на площади 30,7 тыс. гектаров, что составляет 54 % к плану уборки.

"Собрано 106,5 тысяч тонн зерна", - написала она на своей странице в Telegram-канале.

Первыми в Заводоуковском городском округе обмолот зерновых и зернобобовых культур завершили хлеборобы ЗАО "Флагман". Они обмолотили 2 тыс. 130 гектаров, собрано 7 тыс. 169 тонн при средней урожайности 33,7 центнера с гектара.

Лидерами страды по урожайности являются ЗАО "Центральное" - урожайность 52,3 центнера с гектара; КХ " Дружба" - урожайность 47,9 центнера с гектара; ЗАО "Падунское" - урожайность 40,6 центнера с гектара и ООО "МСК" - урожайность 40,1 центнеров с гектара.