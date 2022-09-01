На полях Голышмановского городского округа выступили артисты

| Фото: Telegram-канал главы Заводоуковского городского округа Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Заводоуковского городского округа Игоря Власова

В Голышмановском городском округе в поля вышла даже культура, написал в своем Telegram-канале глава округа Игорь Власов.

Артисты успели выступить в АХ "Аромашевский" и СП "Голышмановское", одно из отделений которого - Юрминское - является лидером нынешней уборочной страды – здесь уже обмолочено более 66 % посевов.

В посевную и уборочную кампании самодеятельные артисты и работники культуры округа выезжают в поля. Эта традиция советских времен, как рассказали в районном Доме культуры, вновь стала актуальной.