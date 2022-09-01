17 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области за ночь

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

17 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в ночь с 17 на 18 сентября. Из них - четыре нетрезвые девушки, сообщает региональное управление ГИБДД.

Одна из задержанных, 27-летняя управляющая баром, устроила массовое ДТП на ул. Ленина в Тюмени. Она ехала с работы на автомобиле BMW и врезалась в "Ниву". "Нива" протаранила еще одно транспортное средство. Алкотестер показал 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

38-летняя водитель на каршегинговом автомобиле "Киа" задержана на ул. Мельникайте, 4А. Она ехала домой от подруги. Алкотестер показал 1,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Еще одна 38-летняя тюменка на "Тойота Камри" остановлена на ул. Мельникайте, 36. У этого водителя показания алкотестера 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

На ул. Московский тракт задержана 28-летняя тюменка на "Шевроле Авео". Девушка ехала домой. Показания алкотестера составили 1,02 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.