Хоккеисты "Рубина" одержали победу в Кургане

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Победу со счетом 2:1 одержали тюменские хоккеисты на выездном матче в Кургане над местным "Зауральем", сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Инициатива на льду полностью принадлежала "Рубину". Подопечные Дениса Ячменева контролировали шайбу, не позволяя сопернику перехватить ее.

За весь первый период игроки Михаила Звягина не нанесли в створ ворот Назарова ни одного броска, а после перерыва тюменцы забили Ярославлеву.

"Напряженный матч. Хорошо начали игру и владели инициативой два периода, а в третьем позволили "Зауралью" сравнять счет. Потом нормально перестроились и контролировали игру. Ребята, спасибо за эту игру", - поделился главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.