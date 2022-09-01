В Тюменской области стартовал национальный чемпионат "Абилимпикс-2022"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Национальный чемпионат "Абилимпикс-2022" стартовал в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске 20 сентября. От Тюменской области представлен 41 конкурсант в 20 компетенциях. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Состязания по профмастерству среди людей с инвалидностью проводят на базе шести профессиональных образовательных организаций. Участие из-за ковидных ограничений принимают победители региональных конкурсов не только этого года, но и прошлого.

Чемпионат пройдет в два этапа – подготовительный и финал в Москве.

"Абилимпикс - это еще и площадка для дискуссий по широкому спектру вопросов. Мы обсуждаем вопросы профессионального обучения, стажировки, трудоустройства, профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Напомним, конкурс - часть президентской платформы "Россия – страна возможностей".