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Александр Моор провел заседание областной мобилизационной комиссии

Губернатор, 22:14 21 сентября 2022

Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Заседание областной мобилизационной комиссии провел губернатор Тюменской области Александр Моор 21 сентября.

"Скоординировали деятельность территориальных органов федеральных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению Указа Президента России Владимира Путина "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - написал глава региона в своем telegram-канале.

Напомним, что частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказал Владимир Путин.

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