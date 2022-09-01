Александр Моор провел заседание областной мобилизационной комиссии

Фото: пресс-служба правительства Тюменской области Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Заседание областной мобилизационной комиссии провел губернатор Тюменской области Александр Моор 21 сентября.

"Скоординировали деятельность территориальных органов федеральных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению Указа Президента России Владимира Путина "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - написал глава региона в своем telegram-канале.

Напомним, что частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказал Владимир Путин.