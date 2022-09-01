Референдумы в ДНР и ЛНР признаны состоявшимися

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

76,09 % и 77,12 % составила явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках. Референдумы о вхождении в состав России признаны состоявшимися, сообщает со ссылкой на местные ЦИК РИА Новости.

Отмечается, что по международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 % плюс один избиратель.

Так, в ЛНР по данным ЦИК, отдали свой голос более 1 млн человек, по активности лидирует Луганск. 25 сентября проголосовали 21,97 % избирателей. В ДНР иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, явка за три дня голосования в регионе составила 48,91 %, всего же в списочный состав избирателей входят 750 тыс. человек.

По словам главы ЦИК Запорожской области Галины Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55 % с учетом голосования за рубежом.

Напомним, что референдумы о вхождении в состав Росси проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.