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Практическую стрельбу покажут участники "Суворовского натиска" в Тюмени

Спорт, 09:19 27 сентября 2022

региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Комплексные соревнования "Суворовский натиск" пройдут на базе центра "Аванпост" и спортивного комплекса "Стальной азарт"в Тюмени 29-30 сентября. В них примут участие военно-патриотические объединения, юнармейцы и педагоги, сообщают организаторы.

На состязания приедут участники из Аромашевского, Вагайского, Ишимского, Тобольского, Уватского, Упоровского, Омутинского, Юргинского и Ялуторовского районов, Заводоуковского городского округа, Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

Виды соревновательных этапов будут отличаться. Военно-патриотическим объединениям, в каждом из которых команда состоит из шести юношей в возрасте от 14 до 18 лет, предстоит пройти за два дня четыре вида испытаний: "Решение ситуационных задач", "Разведка", "Марш-бросок" и "Огневая подготовка". Ребятам совершат марш-бросок, будут метать учебные ручные и противотанковые гранаты, пройдут полосу препятствия и т. д.

Параллельно со своими воспитанниками будут соревноваться их педагоги. Для них подготовили теоретическую часть по вопросам организации и проведения занятий по образовательным программам для допризывной молодежи, решению ситуационных задач по видам военной топографии, метанию учебных ручных и противотанковых гранат, составлению карточек огня и определению дальности до цели. И вместе с воспитанниками их ждет практическая стрельба с места и в движении.

И третья категория участников - юнармейские команды. Им престоят турниры по пейнтболу и лазертагу и тестирование.

Победителей наградят переходящим кубком комплексных соревнований "Суворовский натиск".

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# соревнования , суворовский натиск

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