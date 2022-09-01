На 10 тысяч рублей отоварился тоболяк по чужой банковской карте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10 тыс. рублей отоварился в магазинах Тобольска 20-летний местный житель по найденной банковской карте, сообщает Тобольский отдел УМВД РФ.

Владелец карты стал получать SMS-уведомления об оплате покупок и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Молодой человек признался, что нашел чужую банковскую карту и решил расплатиться ей за свои покупки. Когда оплата перестала проходить, злоумышленник выкинул карту и пошел домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.