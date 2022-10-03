В Тюменской области в 2022 году трудоустроены 115 пенсионеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

115 пенсионеров трудоустроены по итогу обращения в службу занятости Тюменской области с начала 2022 года. Еще четверо пожилых проходят профессиональное обучение, 142 - воспользовались услугами по профориентации, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Пенсионеры региона пользуются услугами по содействию в занятости. Сориентироваться в выборе профессии и соответствии квалификации помогают карьерные консультанты. При необходимости соискателя отправляют на бесплатное переобучение.

В ведомстве также уточнили, что если пенсионеру нужна помощь только в поиске вакансий, то посещать центр занятости лично не обязательно — это можно сделать дистанционно через портал "Работа России".