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В Тюменской области в 2022 году трудоустроены 115 пенсионеров

Экономика, 15:19 03 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

115 пенсионеров трудоустроены по итогу обращения в службу занятости Тюменской области с начала 2022 года. Еще четверо пожилых проходят профессиональное обучение, 142 - воспользовались услугами по профориентации, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Пенсионеры региона пользуются услугами по содействию в занятости. Сориентироваться в выборе профессии и соответствии квалификации помогают карьерные консультанты. При необходимости соискателя отправляют на бесплатное переобучение.

В ведомстве также уточнили, что если пенсионеру нужна помощь только в поиске вакансий, то посещать центр занятости лично не обязательно — это можно сделать дистанционно через портал "Работа России".

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# департамент труда и занятости населения , пенсионеры , трудоустройство

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