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В Тюменской области более 30 % пассажирских автобусов подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Экономика, 17:46 03 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 % пассажирских автобусов подключены к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в Тюменской области. А в целом по УФО - 8 тыс. единиц общественного транспорта. Об этом сообщил руководитель направления партнерских продаж АО "ГЛОНАСС" Вячеслав Юраскин на форуме "Информационное общество. Цифровое развитие регионов".

В других регионах Уральского федерального округа к российской автоматизированной системе доля подключений автопарка общественного транспорта распределяется следующим образом: в Курганской области - 50 %, в Свердловской - 43,7 %, Челябинской - 25,5 %, в Югре - 23,1 %, на Ямале - 11 %.

По словам докладчика, в России к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 100 тыс. транспортных средств перевозчиков пассажиров и опасных грузов. При этом компания "ГЛОНАСС" обеспечивает передачу достоверных данных в Ространснадзор и в 400 региональных, муниципальных и коммерческих навигационно-информационных систем. Информация используется для повышения безопасности, эффективности перевозок и для создания мобильных приложений для пассажиров.

Отметим, "Эра-ГЛОНАСС" является государственной автоматизированной информационной системой экстренного реагирования при авариях, которая основывается на базе российской Глобальной навигационной спутниковой системы.

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# автобусы , ГЛОНАСС , общественный транспорт

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