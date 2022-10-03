Хлеборобы Уватского района завершили уборочную кампанию

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Хлеборобы самого северного Уватского района Тюменской области завершили уборочную кампанию, несмотря на сложные метеоусловия, сообщает областной департамент АПК.

По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, аграриями была засеяна площадь в 540 га, об этом он написал в своем Telegram-канале. Пшеницей, ячменем и овсом было засеяно 280 га, картофелем и овощами— 60 га, на территории в 200 га были высажены однолетние травы на корм.

Аграрии Упоровского района за неделю продвинулись в уборке зерна до 97 %, Армизонского - до 95 %, Казанского - до 92 %. На сегодня это лидеры жатвы.

Всего на 3 октября в Тюменской области обмолочено на 84 % зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превысил 1 млн 681 тыс. тонн при средней урожайности 28 ц/га.