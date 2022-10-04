В Тюмени стартовал проект "Мини-футбол в школу"

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Турнир в рамках проекта "Мини-футбол в школу" стартует в Тюмени. Матчи отборочного этапа пройдут на футбольных площадках города с 4 по 7 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

За награды турнира поборются тюменские школьники – мальчики и девочки в четырех возрастных группах: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Соревнования пройдут в два этапа: отборочный (по городским округам) и финальный, где за призовые места сыграют победители первого этапа.

Матчи развернутся на мини-футбольных площадках гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49), начало - в 11 часов и в Гилевской роще, начало - в 13 часов. Городской финал состоится в ноябре.

Напомним, проект "Мини-футбол в школу" реализуется в Тюмени на протяжении многих лет в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".