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В Тюмени стартовал проект "Мини-футбол в школу"

Спорт, 19:38 03 октября 2022

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Турнир в рамках проекта "Мини-футбол в школу" стартует в Тюмени. Матчи отборочного этапа пройдут на футбольных площадках города с 4 по 7 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

За награды турнира поборются тюменские школьники – мальчики и девочки в четырех возрастных группах: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Соревнования пройдут в два этапа: отборочный (по городским округам) и финальный, где за призовые места сыграют победители первого этапа.

Матчи развернутся на мини-футбольных площадках гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49), начало - в 11 часов и в Гилевской роще, начало - в 13 часов. Городской финал состоится в ноябре.

Напомним, проект "Мини-футбол в школу" реализуется в Тюмени на протяжении многих лет в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

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# мини-футбол

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