Тюменское подразделение "Сибирь" получило дополнительное обмундирование

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение "Сибирь".

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале.

"Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утепленную одежду. В коробках - демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобелье, дождевики на всех. С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО, - "Тайга", "Тобол", "Сибирь", Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк – перешли с летнего на осеннее обмундирование", - написал глава региона.

Кроме того, проинформировал губернатор, передали "Сибири" пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. Если посчитать на круг, то получается, что подразделения получили 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций (оптические, калиматорные и тепловизионные), 601 рацию.

Запрашивают военные и хозяйственное оборудование. По заказу командира "Сибири" отправили в эту ходку восемь бензопил и пять бензогенераторов. С этими цифрами получается, что всего доставили бойцам 18 бензопил и 26 генераторов.

Еще в коробках много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое.