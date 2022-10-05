Сбер профинансировал строительство ЖК "Меридиан Запад" в Тюмени

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер предоставил ООО Специализированный застройщик "Меридиан Констракшн Тюмень" кредит в размере 1,25 млрд рублей для возведения жилого квартала "Меридиан Запад". Финансирование осуществляется с использованием счетов эскроу. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2024 года.

Одновременно с проектным финансированием Сбер и ООО СЗ "Меридиан Констракшн Тюмень" обеспечили защиту квартир жилого квартала с помощью страховых полисов от компании СберСтрахование.

"В квартирах будут застрахованы внутренняя отделка, инженерное оборудование, движимое имущество и гражданская ответственность перед соседями. Страхование квартиры предусмотрено на 1 год, поэтому мы рекомендуем активировать сертификат после того, как завершится ремонт и будет приобретена мебель и техника. При наступлении страхового случая покупатели квартир могут получить компенсацию ущерба в пределах общей страховой суммы 500 тысяч рублей", - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

ЖК "Меридиан Запад" расположен в одном из самых красивых и динамично развивающихся районов Тюмени — ДОКе. На первой линии реки Туры будут построены два дома в монолитно-каркасном исполнении с закрытым двором и наземной парковкой. Дом первой очереди — это дом переменной этажности из 9, 10 и 20-этажных секций. На первых этажах со стороны улицы запроектированы коммерческие помещения с повседневными сервисами для жителей района.

Квартиры в ЖК "Меридиан Запад" можно приобрести по ипотечным программам с господдержкой в Сбербанке по ставке от 4,7% годовых.

ПАО "Сбербанк", официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.com. Реклама.