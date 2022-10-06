Аграрии Тюменской области собрали более 218 тысяч тонн картофеля

| Фото: Telegram-канал "Тюменкий аграрий" | Фото: Telegram-канал "Тюменкий аграрий"

Более 218 тыс. тонн картофеля собрали аграрии Тюменской области. Картофельные поля в регионе занимают 8 тыс. 26 га, убрано уже 90% от плана, средняя урожайность составляет 301 центнер с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Помимо Юргинского, Сладковского, Викуловского, Уватского и Тобольского районов сбор картофеля завершили и аграрии Ярковского района. На 99% выкопали картофель в Нижетавдинском районе. Близки к завершению страды картофелеводы Тюменского района (95%).

Упоровский район, где картофельные поля занимают 3 тыс. 86 га, план уборки выполнил на 91%. Отметим, на упоровских полях выросло более половины собранного в регионе картофеля - почти 118 тыс. тонн.

В целом в Уральском федеральном округе картофель убран с 70% площадей, валовый сбор составил 468 тыс. тонн.