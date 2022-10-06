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В Тюмени курьер украл с корпоративной банковской карты 240 тысяч рублей

Происшествия, 12:39 06 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 240 тыс. рублей с корпоративной банковской карты задержали полицейские в Тюмени, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы обратился руководитель местного отделения всероссийской компании по доставке продуктов. Он заявил об исчезновении крупной суммы со счета компании.

Сотрудники уголовного розыска установили, что счет привязан к корпоративной банковской карте, на которую поступала предоплата за онлайн-заказы от клиентов.

Определив места транзакций и изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что картой пользовался один и тот же мужчина, в котором узнали бывшего курьера.

Полицейские задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого тюменца. Он пояснил, что некоторое время трудился курьером, но это работа показалась ему сложной и малоприбыльной.

При увольнении наниматель не заблокировал и не забрал у него банковскую карту. Обнаружив, что на ней имеется значительная сумма, злоумышленник два месяца посещал рестораны, покупал дорогую одежду и продукты. Мужчина признал свою вину и обязался возместить ущерб.

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# банковские карты , кража

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