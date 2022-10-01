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Волейболисты "Тюмени" обыграли пермяков со счетом 3:0 

Спорт, 11:01 10 октября 2022

ВК "Тюмень2 во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень2 во ВКонтакте

Волейболисты клуба "Тюмень" обыграли пермскую "Каму" со счетом 3:0 в матче второго тура чемпионата российской высшей лиги "А", который прошел в Тюмени 9 октября. За три партии тюменцы набрали 75 очков, пермяки - 58, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

В первом периоде тюменские спортсмены уверенно начали и к середине сета обыграли соперников со счетом 15:10. Пермяки сокращали разрыв до двух мячей, но не больше. В итоге первый период закончился в пользу тюменцев со счетом 25:20.

Следующий сет команды шли ровно со счетом 10:10. Однако в итоге тюменцам все же удалось обыграть соперников со счетом 25:23. Завершающий период сибиряки закончили со счетом 25:15 и обыграли соперников во всех трех сетах.

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# ВК Тюмень , волейбол

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