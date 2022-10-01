Новую схему избирательных округов рассмотрели депутаты Тюменской городской думы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень развивается, в настоящее время в городе уже более 850 тыс. жителей, и в одних районах прирост населения выше, чем в других. Об этом председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук напомнил в ходе обсуждения вопроса об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 18 октября.

Председатель городской избирательной комиссии Татьяна Гиблер сообщила членам комиссии, что к 1 июля 2022 года в избирательных округах № 4,5 8, 21 и 22 отклонение от нормы представительства составило более 20 %. "При средней норме представительства в 2018 году в 19 тыс. 953 избирателя, увеличение численности избирателей составило от 38 до 70 процентов", - рассказала она.

Такая ситуация, по ее словам, требует уменьшения границ данных избирательных округов Тюмени, что в свою очередь, повлекло изменение границ еще 20 округов. "Избирательные округа при этом должны формироваться с соблюдением равенства по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства не более 10 процентов", - отметила она.

В настоящее время в Тюмени зарегистрировано 580 тыс. 283 избирателя, и средняя норма представительства составляет, таким образом, 22 тыс. 318 человек. С учетом 10-процентных отклонений, число избирателей в округе не может превышать 24 тыс. 550 человек и быть менее 20 тыс. 086 человек.

"Кроме того, избирательный округ в соответствии с требованиями законодательства, должен представлять собой единую территорию и не может быть сформирован из участков, не граничащих между собой, - добавила Татьяна Гиблер. – В соответствии с этим подготовлена новая схема 26 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тюменской городской думы VIII созыва".

Депутат Альбина Селезнева поинтересовалась, как скажется на формировании новых границ округов сдача новых жилых районов в местах активной застройки. Татьяна Гиблер указала на допустимый в соответствии с избирательным законодательством процент превышения нормы.

Заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов отметил, что процедура нарезки новых границ избирательных округов достаточно традиционный процесс, поскольку к каждым выборам депутатов население города прирастает. "Только за последние 10 лет мы приросли на 200 тыс. человек и естественно, что это требует внесения изменений, - рассказал он. – Представленный проект новой схемы округов сбалансирован".

"Избирательная комиссия определила среднюю величину участка исходя из числа жителей. Это абсолютно технический вопрос равнообеспеченности избирателями кандидатов в депутаты", - добавил Степан Киричук.

Отметим, что вопрос будет рассмотрен депутатами Тюменской городской думы 27 октября.

Николай Ступников