В Тюменской области собрали 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

| Фото: из Telegram-канала департамента агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: из Telegram-канала департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Тюменской области на 17 октября. Овощей убрано 46,5 тыс. тонн, а картофеля накопано 233,6 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

В регионах УФО собрано 7,3 млн тонн зерновых. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В целом высокий урожай фиксируется и по овощам. Собрано 134 тысячи тонн. Это на 21 тысячу больше, чем в прошлом году. Отмечаются хорошие показатели и по сбору картофеля - накопано 600 тысяч тонн.

"Год выдался благоприятным для аграриев. Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведенного и реализованного зерна. Так, 267 миллионов рублей федеральное правительство дополнительно направило на поддержку производителей зерновых культур регионов УФО", - рассказал полпред Владимир Якушев.

Отметим, полностью завершилась уборка зерновых в Курганской области. Обмолочено 998,7 тыс га или 100% посевных площадей. Близится к завершению уборочная и в других регионах округа – в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.