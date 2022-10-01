Тоболяк подвозил двух подруг и украл деньги с их счетов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в краже денег с банковских счетов задержан в Тобольске, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Тобольска обратились две девушки, которые рассказали, что с их счетов неизвестный списал денежные средства. Сотрудники полиции установили, что подруги отдыхали в кафе и до дома их подвез незнакомый молодой человек. Наутро они обнаружили у себя пропажу сотовых телефонов.

Проверив свои банковские счета, тоболячки увидели, что у одной списаны 6 тыс., а у второй – 8 тыс. рублей. Позже подвозивший их водитель вернул девушкам гаджеты.

Ранее неоднократно судимого 27-летнего подозреваемого задержали. Свою вину он признал и рассказал, что после того, как высадил девушек, на задних сидениях обнаружил чужие телефоны.

Решив воспользоваться случаем, он перевел себе денежные средства, а на следующий день разыскал подруг и вернул им смартфоны. Подозреваемый возместил часть причиненного материального ущерба.