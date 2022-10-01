Мошенник уговаривал тюменца оформить кредит на 900 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Представившись сотрудником банка, мошенник пытался обмануть тюменца на 900 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию обратился мужчина 1977 года рождения. Он рассказал, что его пытались обмануть мошенники, сообщившие, якобы на него кто-то пытается оформить кредит.

Собеседник настойчиво попросил заявителя "сыграть на опережение" и оформить кредит, а деньги перевести на "безопасный счет".

Однако тюменец сразу понял, что его пытаются обмануть, он прервал разговор и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.