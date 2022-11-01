Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Она завершена, точка поставлена", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась поздно ночью 31 октября в Сочи.

Отвечая на вопрос журналиста канала "Россия" Александра Христенко, президент заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации в стране.

"Откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена, - пояснил он. - Но она завершена. Точка поставлена. Министерство обороны первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло, но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч. Обращаю внимание на то, что было сказано Министром обороны при докладе: 41 тысяча находится в боевых порядках Вооруженных Сил. Это значит, что 260, точнее, 259 тысяч – часть из них находится в войсках, в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, а остальная часть находится на полигонах. То есть почти 260 тысяч человек вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку. Так или иначе, в той или иной степени. На этом мобилизация завершена".

О завершении в стране частичной мобилизации 28 октября доложил президенту России глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября. По данным Минобороны России, добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек. Также Сергей Шойгу поручил до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Соответствующие указания генштаб Вооруженных сил (ВС) страны направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, уточнили в военном ведомстве.