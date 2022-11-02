Владимир Гороховцев: для депутата самое главное – делать добрые дела

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 800 обращений поступило в Тюменскую городскую думу за 10 месяцев 2022 года, 375 из них касались благоустройства территорий. Об этом сообщил депутат Тюменской городской думы Владимир Гороховцев во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

"Стараемся, чтобы все обращения были выполнены. Депутаты Тюменской городской думы занимаются и будут заниматься теми задачами, которые перед нами ставят жители города. В адрес депутатов поступает много вопросов, связанных с тяжелой жизненной ситуацией, в каждой из них разбираемся индивидуально и решаем через департамент социального развития или лично. Есть и сложные вопросы, которые требуют больше времени, но мы следим, чтобы и они не остались без внимания", - добавил он.

По словам депутата немало вопросов от горожан, касающихся тем жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта многоквартирных домов и крыш, благоустройства дворовых территорий, скверов, велосипедных дорожек, тротуаров.

"Это нужно и важно для жителей. В этих направлениях мы работаем совместно с администрацией города и руководителями управ. Уверен, что у нас получается. Недавно открыли сквер "Пограничников", стелу "Город трудовой доблести". Есть еще места в городе, которые требуют доработок, где хотелось бы разместить детские или спортивные площадки, сделать небольшие зоны отдыха или скверики. Для этого требуется достаточно много времени, чтобы привести всю документацию в соответствие. Только тогда у администрации города будет возможность выделить на это денежные средства", - отметил Владимир Гороховцев.

По его мнению "Справедливая России" - адекватная, уверенная, правильная партия и справедливая.

"Я человек справедливый, поэтому я являюсь членом этой партии. Можно состоять в любой фракции, главное работать и творить благие дела. Для меня самое приятное – делать добрые дела для тюменцев. Депутаты должны подставлять свое плечо. Приятно, когда люди ценят, хвалят и доверяют", - пояснил Владимир Гороховцев.

Парламентарию хотелось бы, чтобы все законопроекты партии "Справедливой России" воплощались в жизнь, в том числе законопроект о бесплатных парковках для электромобилей, инвалидов, многодетных семей.

"Есть задачи, которые нужно решить и мы решаем совместными усилиями, депутатами всех фракций. Ведб Тюмень называют лучшим городом Земли, все познается в сравнении, если все будут трудиться на благо города, то результат будет виден", - уточнил он.

В заключении Владимир Гороховцев поблагодарил тюменцев за трепетное отношение к городу.

"Вместе мы делаем его лучше, уютнее и комфортнее. Если у кого-то есть пожелания или предложения, как сделать жизнь в нашем городе еще лучше, то двери моей приемной всегда открыты", - подытожил он.

Ирина Шемякина