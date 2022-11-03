Роман Малыгин будет исполнять обязанности руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области

Роман Малыгин назначен исполняющим обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области. Он имеет большой опыт взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, профсоюзными, ветеранскими и другими общественными организациями, сообщает информационный центр регионального правительства.

С 2013 года Роман Малыгин возглавлял в администрации Тюмени комитет по межнациональным отношения, а с начала 2022 года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей.

Напомним, ранее по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора Владислав Чернов был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области в связи с истечением срока действия служебного контракта.