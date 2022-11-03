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Роман Малыгин будет исполнять обязанности руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области

Политика, 14:36 03 ноября 2022

Роман Малыгин назначен исполняющим обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области. Он имеет большой опыт взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, профсоюзными, ветеранскими и другими общественными организациями, сообщает информационный центр регионального правительства.

С 2013 года Роман Малыгин возглавлял в администрации Тюмени комитет по межнациональным отношения, а с начала 2022 года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей.

Напомним, ранее по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора Владислав Чернов был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области в связи с истечением срока действия служебного контракта.

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# комитет по делам национальностей , правительство

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