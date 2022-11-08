Александр Моор отметил особый вклад Тюменского областного совета ветеранов войны и труда

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные гостиные, созданные в Тюменской области ветеранскими организациями, куда могут обратиться со своими вопросами и проблемами родные и близкие мобилизованных граждан, решают важнейшую задачу. Об этом заявил губернатор Александр Моор на торжественном заседании, посвященном 35-летию Тюменского областного совета ветеранов войны и труда.

Люди, умудренные знаниями и большим жизненным опытом, по словам губернатора, всегда смогут найти правильные и самые нужные слова в самой сложной ситуации.

"В этой ситуации не всегда и не все решают деньги, - подчеркнул он. - Иногда правильные слова, способность успокоить, настроить семьи гораздо важнее. Самое главное – это душевность и умение разговаривать. Это то самое содержание гостиных, о котором я и мечтал, когда мы их создавали".

Тюменский областной совет ветеранов, который насчитывает сегодня более 325 тысяч человек, с первого дня своей организации стал самой авторитетной силой из всех общественных организаций, отметил губернатор.

"Совет стал организатором многих полезных для нашего региона дел, - заявил он. - Вы участвуете во всех общественных процессах, откликаетесь на злобу дня. Сейчас мы с вами понимаем масштаб изменений, которые происходят. Россия, как 80 лет назад, снова должна отстаивать свой суверенитет, свои убеждения, свои истинные ценности. По большому счету - противостоять всему большому коллективному Западу".

Губернатор высоко оценил уникальный проект Совета ветеранов – "Диалог поколений".

Более 6 тыс. тюменских семей, имеющих проблемы с воспитанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получают реальную помощь и поддержку ветеранских организаций региона. Подростковая преступность вот уже несколько лет стабильно снижается на 5% в год. И все это, по оценке специалистов, благодаря реализации программы областного совета ветеранов "Диалог поколений".

Активное участие ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, утверждение духовных и нравственных ценностей – это, по оценке Александра Моора, важнейшая миссия. Благодаря этой деятельности общество сохраняет нерушимое единство поколений и передает эстафету патриотической гордости за нашу страну.

"Все ваши прекрасные человеческие качества, ваш профессионализм, ваш жизненный опыт и зачастую нестандартное мышление - это вечный двигатель, который двигает самые важные масштабные проекты", - подчеркнул губернатор.

О повседневной жизни и работе муниципальных отделений Совета ветеранов рассказали председатель Тюменского областного отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Ольга Милованова, председатель Ишимской районной общественной организации ветеранов Евгений Зимин, председатель Голышмановского совета ветеранов Ирина Грабко, председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Постановлением губернатора Тюменской области за значительный вклад в развитие ветеранского движения, активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, направленную на сохранение исторических сведений о защитниках Отечества, Почетной грамотой губернатора награждены председатель Армизонской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Галина Душенко, председатель Тобольской районной организации Надежда Фоминых.

Благодарность губернатора объявлена председателю Ишимской районной общественной организации ветеранов Евгению Зимину, ответственному секретарю-бухгалтеру Ярковской районной организации Людмиле Маршанниковой.

Борис Олейник