Житель Тюменской области ложно обвинил зятя в убийстве детей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 30 тыс. рублей оштрафовал Нижнетавдинский районный суд мужчину, признанного виновным в ложном доносе. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, подсудимый обвинил бывшего зятя в убийстве двоих детей.

В суде он рассказал, что брак между его дочерью и зятем был расторгнут. У бывших супругов есть двое детей. 17 июля пытался пьяный зять попытался проникнуть в дом и забрать дочерей. Подсудимый позвонил в службу спасения, но помощи не дождался и решился совершить ложный вызов.

Позвонив по номеру 02, он сообщил сотруднику полиции, что бывший зять убил двоих детей и закопал их около дома. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за ложное сообщение. Потерпевший уточнил, что помирился с тестем и попросил не наказывать его строго.