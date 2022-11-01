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Студента юридического факультета подозревают в распространении наркотиков в Тюмени

Происшествия, 17:19 11 ноября 2022

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

22-летнего студента юридического факультета одного из местных вузов, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

"Молодой человек признался, что около полутора лет занимается распространением наркотических веществ. В последнее время интернет-кураторы доверили ему реализацию крупных партий синтетических наркотиков", — рассказали в областной полиции.

В ходе обыска в квартире молодого человека нашли свертки с порошкообразным веществом массой около 160 граммов, весы и фасовочные материалы. Все изъято. По сохраненным на телефоне координатам полицейские нашли тайник с веществом белого цвета. Общая масса изъятого вещества составила около 190 граммов. Экспертиза показала, что это мефедрон.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

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# наркотики , полиция , студенты

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