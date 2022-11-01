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Предприниматель из Заводоуковска наладит выпуск 10 видов салатов

Экономика, 16:57 11 ноября 2022

vk.com/tmninvest

Предприниматель из Заводоуковска Игорь Сироткин специализируется на производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В месяц предприятие выпускает и продает около 35 тыс. единиц - это 10,5 тонн продукции. В планах предприятия - увеличение объемов производства, запустить кулинарный цех, наладить выпуск 10 видов салатов.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, заводоуковский предприниматель воспользовался государственной поддержкой центра "Мой бизнес", получил услугу "Содействие в получении разрешительной документации, в том числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая проведение исследований, испытаний и оценок соответствия". Сертифицировал 30 единиц продукции, из них 10 - новой.

По словам предпринимателя, полученные в результате оказания услуги документы стали подтверждением качества производимой продукции для соблюдения требований законодательства.

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# инвестиционное агентство , предпринимательство

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