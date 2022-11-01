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В новый 28-квартирный дом в Тюменском районе из аварийного жилья переедут 127 человек

Экономика, 18:39 11 ноября 2022

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

127 человек переедут из аварийного жилья в новый 28-квартирный дом в с. Мальково Тюменского района. Застройщик получил заключение о соответствии требованиям проекта, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В текущем году заключены контракты на приобретение всех 28 квартир. В том числе 23 квартиры приобретены в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Квартиры будут переданы в муниципальную собственность в течение месяца после ввода дома в эксплуатацию, ключи новосёлы должны получить до конца года.

Все квартиры сдаются с чистовым ремонтом. Уложено напольное покрытие, установлены межкомнатные двери. Санузлы выложены плиткой, смонтирована сантехника и водонагреватели.

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# ветхое и аварийное жилье , строительство жилья

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