Тоболяк украл в магазине болгарку, когда у него закончились деньги на спиртное

Тоболяка, подозреваемого в краже из магазина болгарки, задержали оперативники, сообщает УМВД по Тюменской области. Ущерб составил 4 тыс. 300 рублей.

В дежурную часть полиции Тобольска поступило заявление о краже шлифовальной машины из сетевого магазина. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Ранее неоднократно судимый 32-летний тоболяк был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал.

Задержанный рассказал, что выпивал у себя дома, а когда алкоголь закончился, денег на новую порцию не оказалось.

Тогда мужчина пошел в магазин бытовой и цифровой техники, где и похитил болгарку. Инструмент он сдал в комиссионный магазин и на вырученные 1 тыс. 500 рублей купил алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.