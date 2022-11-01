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В селе Червишево Тюменского района реконструировали водовод

Экономика, 19:12 14 ноября 2022

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

400-метровый участок водопроводных сетей запущен в эксплуатацию в селе Червишево Тюменского района. Старые трубы заменили на новые из полимерных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, сообщает пресс-служба Тюмень Водоканал.

"Сети в поселке чугунные. Коммуникации из этого металла особенно уязвимы в период сезонной подвижки грунта, поэтому мы стараемся менять чугунные трубы на полимерные. Водоводы из современных материалов более пластичны, не боятся движения грунта и не подвержены коррозии, а значит защитят воду от вторичного загрязнения", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

На улице Строителей старые трубы уже выведены из эксплуатации. Вода потребителям транспортируется по новым сетям. В следующем году работы по замене внутриквартальных коммуникаций в Червишево планируется продолжить.

Отметим, что "Росводоканал Тюмень" заканчивает строительство магистрального водовода Тюмень - Червишево - Онохино. Уже этой зимой к жителям сельских поселений придет чистая городская вода.

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# водовод , реконструкция , Тюмень Водоканал

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