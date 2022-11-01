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Магистранты ТюмГУ изучают геомеханическое моделирование в лабораториях "НОВАТЭК НТЦ"

Экономика, 18:43 15 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Магистранты Тюменского госуниверситета изучают геомеханическое моделирование в лабораториях "НОВАТЭК НТЦ". Здесь прошло очередное занятие, в ходе которого были изучены установки для определения механических свойств горной породы и ее реакций на воздействия в процессе разработки месторождения, сообщает пресс-служба компании "НОВАТЭК".

Образовательная программа для студентов первого курса магистерской программы "Геология и разработка месторождений нефти и газа" Политехнической школы ТюмГУ позволяет интегрировать фундаментальное образование с отраслевыми знаниями и задачами, уточняется в сообщении.

Сотрудничество с ведущими нефтегазовыми вузами в рамках проекта "НОВАТЭК – ВУЗ" повышает уровень подготовки молодых специалистов и помогает формировать кадровый резерв компании.

Отметим, что лабораторно-исследовательский центр компании "НОВАТЭК" был открыт в Тюмени 25 мая. Инвестор рассчитывает, что центр внесет значительный вклад в развитие научно-технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость от внешних подрядчиков.

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# НОВАТЭК , студенты , ТюмГУ

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