Более 2,5 тысяч тонн рапсового масла экспортировано из Тюменской области в 2022 году

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Более 2,5 тыс. тонн рапсового масла экспортировано из Тюменской области в 2022 году. На продукцию выдано 134 фитосанитарных сертификата, подтверждающих ее безопасность, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Объем последней партии, экспортируемой в Китай составил 215 тонн. Рапсовое масло исследовали в лаборатории ведомства. Продукция признана соответствующей требованиям страны-импортера.

Отметим, что ведущим и основным экспортером в Тюменской области является Заводоуковский маслозавод.