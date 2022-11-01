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Более 2,5 тысяч тонн рапсового масла экспортировано из Тюменской области в 2022 году

Экономика, 11:32 16 ноября 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Более 2,5 тыс. тонн рапсового масла экспортировано из Тюменской области в 2022 году. На продукцию выдано 134 фитосанитарных сертификата, подтверждающих ее безопасность, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Объем последней партии, экспортируемой в Китай составил 215 тонн. Рапсовое масло исследовали в лаборатории ведомства. Продукция признана соответствующей требованиям страны-импортера.

Отметим, что ведущим и основным экспортером в Тюменской области является Заводоуковский маслозавод.

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# рапсовое масло , Россельхознадзор , экспорт

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