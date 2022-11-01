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Жительницу Заводоуковска задержали с граммом "соли"

Происшествия, 17:27 16 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 51-летней жительницы с. Шиликуль Заводоуковского городского округа обнаружили сверток с предположительно наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это "соль", общей массой около грамма, сообщает региональное УМВД.

По словам гражданки, наркотик она приобрела бесконтактным способом для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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# наркотики , полиция , УМВД России по Тюменской области

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