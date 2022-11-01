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Тюменский и Бухарский медвузы подписали меморандум о сотрудничестве в совместных образовательных проектах

Экономика, 13:56 17 ноября 2022

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Меморандум о сотрудничестве подписали ректоры Тюменского медуниверситета Иван Петров и Бухарского мединститута Шухрат Тешаев в рамках бизнес-миссии делегации Тюменской области в Узбекистан. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Вузы намерены развивать взаимодействие в области научно-исследовательской работы, академической мобильности и в реализации совместных образовательных проектов, говорится в сообщении.

Отметим, бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области совместно с региональной Торгово-промышленной палатой в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В первый день представители тюменских компаний провели 25 встреч с 20 предприятиями.

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# бизнес-миссия , вузы , Медицина , соглашение , ТПП

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