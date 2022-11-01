20 тюменских дзюдоистов представят регион на международных соревнованиях

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Серию профессиональных турниров "RUSSIAN JUDO TOUR" продолжат международные соревнования по дзюдо в Челябинске 19 и 20 ноября. Тюменскую область представят 20 спортсменов, среди которых призеры международных стартов, чемпионатов и первенств России, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Турнир посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР и тренера России Григория Веричева.

На татами встретятся около 300 сильнейших российских дзюдоистов, а также представители Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. Тюменский регион представят Шамсутдин и Шамиль Умаевы, Алим Балкаров, Эльдар Аллахвердиев, Роман Донцов, Алина Сергеева, Юлия Куняева, Любовь Тимофейчева, Анастасия Куняева, Любовь Орлова, Валерия Таратунина.

Призовой фонд турнира составляет 2,8 млн рублей. Каждый чемпион в своей весовой категории получит 100 тыс. рублей, серебряный призер – 50 тыс. рублей, бронзовый – 25 тыс. рублей.

19 ноября выступят мужчины, 20 ноября - женщины. Поединки можно посмотреть в прямом эфире на сайте Федерации дзюдо России. Начало ежедневно - в 10 часов, финальные состязания - в 17 часов.