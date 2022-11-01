Тюменскую телекомпанию оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за образа медика в рекламе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использование образа медработника в рекламе "Финской ярмарки" в эфире телеканала "Россия 1" в Тюмени с 10 по 13 ноября 2021 г. признано недопустимым. Выявлены нарушения требования статьи 5 Федерального закона "О рекламе", сообщает Тюменское УФАС.

ФГУП ВГТРК привлечено к административной ответственности за нарушение ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. С учетом повторности совершения административного нарушения на компанию наложен штраф 250 тыс. рублей.

Телекомпания вину признала. Штраф в настоящее время оплачен.